Ils sont à croquer, ne savent pas encore marcher ni même parler et pourtant, ils maîtrisent déjà l’art de l’influence sur les réseaux ! Ce sont les Baby influenceurs! Cela ne vous a sans doute pas échappé, de nombreux comptes dédiés à leurs visages angéliques fleurissent sur Instagram, pour notre plus grand plaisir !

Des Baby influenceurs au million d’abonnés

C’est un phénomène qui prend énormément d’ampleur sur Instagram. Ces enfants deviennent sans conteste de véritables stars sans même s’en rendre compte. Alaïa, Elle, Chelsea, Cayden ou encore Tiago : ces noms ne vous disent peut-être rien, mais des centaines de milliers de personnes ont succombé à leurs bouilles irrésistibles.

Elle, âgée de 3 ans et fille de Catherine et Austin McBroom, plus connus sous le nom de la Ace Family, comptabilise sur son compte Instagram près de 5 millions d’abonnés, avec une certification en prime. Sa petite soeur, Alaïa, âgée d’un an suit ses pas et totalise sur sa page Instagram 2,7 millions d’abonnés.

Quant à la JLC Family, notre Ace Family française, les enfants de Jazz et Laurent grandissent sous nos yeux : la petite Chelsea du haut de ses 5 ans réunit 1,2 million d’abonnés sur Instagram avec une certification à la clé! Son petit frère Cayden réussit à rassembler près de 800k abonnés.

Enfin, c’est près d’1,2 million de personnes qui suivent les aventures du petit Tiago, fils de Manon et Julien Tanti.

Entre influence et business

Ces petits bouts de chou suscitent la plus grande fierté de leurs parents qui prennent plaisir à partager des photos et vidéos de leur quotidien. Il ne faut pas le nier, en lançant leurs enfants aussi tôt sur les réseaux, ces parents (dont l’influence est leur métier) leur assurent une place déjà bien ancrée dans ce monde.

Certains enfants de stars participent déjà au business de leurs parents. On pense évidemment à Kim Kardashian et Kanye West qui ont par exemple pris le soin de déposer les prénoms de leurs enfants pour une éventuelle création de marque à l’avenir. Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim, avait d’ailleurs sorti une collection de maquillage à l’effigie de son bébé, Stormi, à quelques mois de sa naissance.

On ne perd pas de temps chez les Kardashian !