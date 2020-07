Aya Nakamura fait son retour en grande pompe ! Pour accompagner la sortie de son nouveau single Jolie Nana, la charismatique chanteuse a pris d’assaut TikTok. En quelques jours, son style direct et spontané a séduit plus de 465 000 fans et ses premières vidéos enregistrent déjà plus de 7 millions de vues !

Voir cette publication sur Instagram Le clip est disponible sur YouTube 🍕☀️💃🏾 #jolienana Une publication partagée par LANAKAMURANCE (@ayanakamura_officiel) le 17 Juil. 2020 à 7 :04 PDT

#FautPasSeNegliger

Pour promouvoir son nouveau son, quoi de mieux que de lancer un challenge sur la platefrome la plus en vogue actuellement : Tik Tok !

Aya Nakamura propose ainsi à ses fans et aux utilisateurs de la plateforme de laisser exprimer leur créativité en réalisant une vidéo avant/après sur un extrait de son tube Jolie Nana . Le son est disponible en écoute dans la bibliothèque musicale TikTok. La chanteuse vous invite à partager vos productions avec toute la communauté Tik Tok sous le#FautPasSeNegliger.

Aya Nakamura a déjà relevé le défi et partagé sa version du challenge #FautPasSeNegliger.



À vous de jouer maintenant !