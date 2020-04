Pendant le confinement, la plateforme YouTube a décidé de lancer « Apprendre à la maison ». Ce site internet permet aux familles de se renseigner et d’apprendre de nombreuses choses directement de chez elles. Pour cela, divers influenceurs spécialisés sont mis en avant. Présentation de ce nouveau concept !

« Apprendre à la maison » pour apprendre grâce à YouTube

Difficile de s’occuper de chez soi pendant le confinement. Très vite, les enfants tournent en rond et s’ennuient. Mais comment donc les divertir de manière constructive ?

YouTube a décidé de venir en aide aux familles confinées, en créant le site « Apprendre à la maison ». Grâce à cette nouvelle plateforme, les internautes ont accès à du contenu éducatif présent sur YouTube. Le but est de leur apprendre des choses de façon ludique et amusante.

Tout le monde peut utiliser ce site, que ce soit des petits en maternelle, des adolescents ou même des parents. Les vidéos sont rangées par thèmes et selon l’âge des enfants de la famille.

Des influenceurs pour enseigner

Les contenus sont très variés sur « Apprendre à la maison ». On y retrouve des cours, des reportages et des anecdotes, mais également des tutos et des activités à reproduire chez soi. Sciences, dessin, littérature, sociologie, philosophie, Histoire, mythologie… Les sujets sont extrêmement variés.

Pour s’adresser aux utilisateurs, YouTube fait appel aux influenceurs de sa plateforme spécialisés dans divers domaines à visée pédagogique.

On y retrouve ainsi des youtubeurs tels qu’Axolot, Dr Nozman, Manon Bril de la chaîne C’est une autre histoire ou Cyrus North. D’autres chaînes YouTube, comme celles d’Arte ou du Centre Pompidou, s’ajoutent à la sélection, pour offrir un large choix de contenus.

Les familles peuvent ainsi apprendre de nombreuses choses tout en restant chez elles. De quoi bien occuper son temps libre !