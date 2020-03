Adapté du livre de Morgane Ortin, Amours solitaires raconte la romance épistolaire entre Maud et Simon, qui se courtisent sur les réseaux sociaux. Cette nouvelle websérie sera disponible à partir du 6 avril sur Instagram et YouTube. Mais également sur Arte à partir du 11 avril !

Une websérie inspirée d’un compte Instagram

La websérie Amours solitaires est une adaptation du tome 1 du livre de Morgane Ortin par Joris Goulenok. Il s’agit alors d’un subtil montage de SMS authentiques glané par Morgane Ortin sur son compte Instagram @amours_solitaires. En effet, depuis 2017, l’auteure partage des milliers de captures d’écran de conversations intimes d’anonymes sur ce compte, qui comptabilise aujourd’hui plus de 700 000 abonnés.

La websérie Amours solitaires suit ainsi au jour le jour la correspondance numérique entre l’audacieuse Maud (Manika Auxire) et le timide Simon (Adam Bessa). Chaque épisode superpose les messages et la situation dans laquelle Maud et Simon les écrivent. La série dévoile donc l’envers du décor.

“Nous voulions jouer sur ces mensonges du quotidien qui font la beauté des échanges. Le contexte n’est parfois pas du tout romantique, mais cela apporte du second degré“, s’amuse Morgane Ortin.

Amours solitaires, bientôt sur YouTube et Instagram

La série Amours solitaires sera découpée en vingt-trois épisodes d’une à trois minutes. Au fil de ces épisodes, la légèreté des premiers textos fera place à des interrogations plus profondes, notamment sur la question de l’engagement. Les vannes aguicheuses deviendront des missives brûlantes et parfois désespérées.

Cette websérie a été réalisée par Xavier Reim et produite par Milgram avec les partenaires de l’Atelier de l’audiovisuel public , l’appel à projets commun lancé en 2018 sur le thème “Ma vie sur les réseaux sociaux”. En effet, Amours solitaires a été sélectionné avec quatre autres propositions dans le cadre de l’Atelier de l’Audiovisuel Public.

La websérie se déclinera en deux formats :

– l’un vertical, comme filmé par les personnages eux-mêmes (en Instagram IGTV)

– l’autre horizontal, filmé d’un point de vue extérieur et plus classique (sur YouTube et Arte).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amours solitaires (@amours_solitaires) le 23 Mars 2020 à 10 :28 PDT

Rendez-vous le 6 avril sur Instagram et YouTube !