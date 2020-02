L’application à succès TikTok a toujours été très secrète concernant son algorithme. Aujourd’hui, nous en savons un peu plus sur les critères de mise en avant des contenus.

La plateforme est très prisée pour la forte visibilité dont bénéficient les contenus. En effet, même des vidéos peu travaillées peuvent atteindre des milliers, voire des millions de vues en seulement quelques jours. Il est donc très aisé de devenir populaire et influent sur TikTok. Tout cela, sans avoir besoin de studios de production ou d’équipements de haut niveau, pourtant indispensables au développement de plateformes comme YouTube.

Mais alors, comment l’algorithme de TikTok arrive-t-il à doper le taux d’engagement ? Décryptage !

Une analyse précise des contenus TikTok par l’algorithme

Lorsque vous publiez une vidéo, TikTok en décortique le contenu :

– le nombre de personnes présentes sur la vidéo (filles/garçons)

– le genre (danse, humour, sport…)

– la nature des objets que l’on y voit (café, ordinateur)

– le décor (bureau, extérieur)

Au-delà de l’aspect purement visuel, l’algorithme analyse également les sons, le titre de la vidéo et les hahstags utilisés.

Dans le même temps, l’algorithme analyse vos habitudes de consommation des vidéos. Ce que vous likez, commentez et partagez le plus, votre localisation, vos heures de connexion… Ainsi, l’algorithme propose aux utilisateurs des contenus qui les intéressent réellement et donc avec lesquels ils sont les plus susceptibles d’interagir. Le créateur de contenu a donc davantage de chance de voir son contenu devenir viral.

« L’intelligence artificielle alimente toutes les plateformes de contenus de ByteDance. Nous construisons des machines intelligentes capables de comprendre et d’analyser du texte, des images et des vidéos en utilisant le traitement du langage naturel et la technologie de vision par ordinateur. Cela nous permet de proposer aux utilisateurs le contenu qu’ils trouvent le plus intéressant et, pour les créateurs, de partager des moments importants de la vie quotidienne avec une audience à l’échelle mondiale », explique ByteDance.

Plus il y a d’interactions, plus votre vidéo est mise en avant

Une fois la vidéo analysée, elle est soumise à un échantillon personnalisé de personnes. Comme sur la plupart des réseaux sociaux, plus une vidéo est likée, commentée ou partagée, plus elle gagne des points.

– Taux de revisionnage : 10 points

– Taux de complétion : 8 points

– Partages : 6 points

– Commentaires : 4 points

– Likes : 2 points

Plus la vidéo gagne de points, plus elle se rend visible. Autrement dit, plus votre vidéo devient virale, plus elle sera… encore plus virale.