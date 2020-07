En mars dernier, Facebook lançait le Community Accelerator, un programme de six mois qui offre formation, tutorat et financement aux administrateurs de communautés sur Facebook dans le but de les aider à faire grandir leur communauté. Jusqu’à 3 millions de dollars au total seront ainsi distribués aux 77 participants du programme.

Les communautés Facebook : 28 millions d’internautes qui partagent chaque jour

En France, plus de 28 millions d’internautes partagent, échangent et discutent chaque mois sur 22 millions de Groupes Facebook. Petits ou grands, publics ou privés, à l’échelle locale ou à portée internationale.

« Les communautés sont au cœur de la mission de Facebook, et leurs leaders sont des piliers incontournables. Il est essentiel pour Facebook d’investir dans ces personnes et de soutenir leurs initiatives, moteurs de changement, de solidarité et d’entraide » explique John Cantarella, Vice-Président Social Good et Community Partnerships.

2 communautés françaises intègrent le Community Accelerator de Facebook : 50intech et J’accueille.

50intech : la Tech au féminin comme au masculin

C’est en 2019 que Caroline Ramade lance la communauté 50intech. L’objectif : réduire la disparité de genres et favoriser l’inclusion dans le secteur de la technologie en parvenant à un niveau de représentation des femmes de 50% d’ici 2050. En mettant en contact des femmes ambitieuses et qualifiées avec des entreprises de la tech et des fonds d’investissement, 50intech contribue à rééquilibrer la parité dans le monde de la tech.

Elle s’appuie sur un réseau de plus de 5000 membres à travers le monde pour générer des rencontres et partager des conseils.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 50inTech (@50intech) le 16 Juil. 2020 à 2 :01 PDT

J’accueille : un toit pour construire un projet

Depuis 2016, Vincent Berne développe le projet J’accueille. C’est un réseau solidaire qui met en contact des réfugiés à la recherche d’un logement et des citoyens prêts à les héberger. Ainsi, J’accueille promeut une société plus inclusive, dans laquelle les réfugiés peuvent développer leur projet, leurs talents. 600 personnes ont déjà bénéficié d’un logement proposé par les 2000 membres de la communauté, répartis dans 5 villes.